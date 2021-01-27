Клеткой по рингу: как поражение Макгрегора повлияет на его бой с Пакьяо

Поражение Конора Макгрегора от Дастина Порье сильно повлияло на все расклады в смешанных единоборствах. Мы уже писали о том, что оно фактически означает конец карьеры Хабиба Нурмагомедова, но определённое влияние есть даже на бокс. Какое — в материале NEWS.ru.

Конор Макгрегор — давно уже бизнесмен в не меньшей степени, чем спортсмен. Смешанные единоборства (ММА) — хорошо, но основные деньги у него сейчас не от них. Все знают про виски, но главный разовый доход в жизни он получил за полчаса на ринге с Флойдом Мейвезером — под $100 млн.

В 2020 году Конор несколько раз заявлял о своих планах вернуться на ринг и провести бой с Мэнни Пакьяо. Филиппинец против этой идеи не возражал, ему-то что: поработать немного с, мягко говоря, не самым сложным боксёром в своей жизни, а заработать больше, чем за большинство поединков. И вплоть до поражения Конора от Порье букмекеры очень даже верили в то, что этот бой состоится в 2021-м.

Дастин Порье и Конор Макгрегор Jeff Bottari/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сейчас всё изменилось. По информации Boxingscene, поединок между Макгрегором и Пакьяо был уже в разработке, но Порье сорвал эту вечеринку. Конор планировал начать подготовку ко второму боксёрскому бою в карьере сразу после победы над Дастином. Сейчас его планы изменились, и теперь шансы на то, что встреча Конора и Мэнни вообще состоится, стремятся к нулю.

Казалось бы, это нелогично: наоборот, раз в смешанных единоборствах в последнее время не очень получается (три поражения в шести предыдущих боях), то бокс — прекрасный способ отыграть всё назад и заработать. Но нет: Конор заявил о намерении вернуться на победные рельсы в UFC, а про бокс пока забыть. А если учесть, что Пакьяо уже 43, то, скорее всего, об этом бое забыть придётся навсегда.

По данным портала SportsBettingDime, Пакьяо сейчас находится в самом конце списка соперников, с которыми Макгрегор может провести поединок в ближайшие 12 месяцев. Самый вероятный — Нейт Диас. С этим американцем Конор до этого дважды встречался, сначала проиграл в дебютном бою в полусреднем весе, а затем в нём же взял реванш. На втором месте по вероятности — очередной бой с Дастином Порье, уже третий в их противостоянии. Шансы, что Конор решит-таки выйти на Пакьяо уже в следующем поединке, — один к двум тысячам.

Намного вероятнее, что филиппинский чемпион мира, не выступавший уже полтора года, проведёт объединительный бой с кем-то из пары Теренс Кроуфорд — Эррол Спенс. Оба эти соперника сейчас окажутся для «пожилого» Мэнни невероятно сложными, но ждать ирландца он почти наверняка не будет.

Конор Макгрегор Jeff Bottari/Keystone Press Agency/Global Look Press

Самый похожий на правду сценарий для Пакьяо, как считается, — бой с Райаном Гарсией — 22-летним чемпионом WBC в лёгком весе и по совместительству бьюти-блогером. Команды спортсменов, годящихся друг другу в отцы и дети, уже начали разработку поединка. Сейчас идёт обсуждение даты и места встречи, так как принципиальное согласие на неё уже дали оба.

Получается, что Дастин Порье выступил в роли человека, спутавшего все карты не только Дэйне Уайту, который спал и видел реванш Макгрегора с Хабибом Нурмагомедовым, но очень важным представителям от бокса. В их числе — Мэнни Пакьяо, один из самых легендарных спортсменов, когда-либо надевавших боксёрские перчатки. В общей сложности он был чемпионом мира в восьми весовых категориях, что является рекордом всех времён.

Является ли для фанатов бокса разочарованием, что сорвался бой Мэнни с Макгрегором? Неоднозначный вопрос, так как среди болельщиков очень много тех, кто не считает подобные поединки спортом и очень злится, когда они организовываются. Но в мире также есть миллионы людей, кто в равной степени следит за боксом и ММА, ценит любое шоу, и вот они с радостью посмотрели бы, как старина Мэнни надрал бы зад ирландской суперзвезде. Это же действительно было бы интересно, разве нет? Почему бы не понадеяться, что этот бой, пусть он и покажется многим безумием, всё-таки состоится. Как поёт Влади из группы «Каста»: «Хуже ж никому не станет».