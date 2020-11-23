Избитый друг Харитонова прокомментировал примирение с Яндиевым

https://static.news.ru/photo/c917a2f6-2d8e-11eb-8f8d-fa163e074e61_660.jpg Сергей Харитонов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Руслан Абдо, друг российского бойца смешанного стиля Сергея Харитонова, прокомментировал примирение с Адамом Яндиевым, устроившим драку с обоими 13 ноября.

Просто надоели эти конфликты. Захотелось поставить точку, и всё. Не вижу решения этого вопроса по-другому. Думаю, нормальные люди всегда смогут договориться. И мы решили так и поступить. Дождаться итогов расследования полиции, а потом мириться? Думаю, пользы от этого никому не будет. Ни мне, ни ему. Я вообще скандалы не люблю. Поэтому решили это дело оставить и больше к нему не возвращаться, — приводит слова Абдо «Спорт-Экспресс».

Руслан также сказал, что был неправ в том, что залез не в своё дело, а Яндиев перед ним извинился за то, что «распустил руки».

Ранее в понедельник NEWS.ru писал, что Яндиев показал момент перемирия с Абдо.

Вечером 13 ноября в Москве в ходе организованного Российским союзом боевых искусств турнира «Битва чемпионов» боец ММА Адам Яндиев избил Сергея Харитонова, а также его друга Руслана Абдо. В результате нескольких нанесённых ударов Адам сломал Сергею нос и орбитальную кость. Харитонов утверждает, что в драке был использован кастет.

В эксклюзивном интервью NEWS.ru Харитонов рассказал о самочувствии и причинах произошедшего. В новом интервью NEWS.ru он заявил, что исключает вариант примирения с Яндиевым.