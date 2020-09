Имадаева наказали за дерзость: итоги турнира UFC

Начнем с главного боя. Алистар Оверим — заслуженный человек в мире ММА, он был чемпионом Strikeforce в тяжёлом весе, DREAM и К-1. Первые два промоушена, когда голландец там побеждал, были круче UFC. А К-1 — это кикбоксинг, в этом виде спорта Оверим тоже был лучшим. Кем он пока так и не смог стать — это чемпионом UFC. Сейчас ему 40 лет, и как он сам заявил, этот поход за титулом станет последним в его карьере. То есть, понимать можно так: как только Оверим кому-то проиграет, он закончит выступать.

К счастью, этой ночью поражения не случилось. Агусто Сакаи дал достойный бой, но по классу он пока немного уступает Овериму. Ему 29 лет, он дрался в Bellator и UFC, но нигде не был чемпионом. Хотя победы над серьёзными бойцами есть: пожилым Андреем Орловским и прошедшим свой пик Благоем Ивановым.

В бою с Оверимом бразилец смог дойти до пятого раунда. Причём в первых двух пятиминутках именно Сакаи смотрелся чуть лучше. Но как ни странно, у 40-летнего Оверима на концовку сил осталось больше и в пятом раунде, он в очередной раз перевёл соперника на пол, где нанес несколько очень жёстких ударов. У рефери не было других вариантов, кроме как остановить бой. Сакаи довольно сильно пострадал в результате этого нокаута.