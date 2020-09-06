Имадаева наказали за дерзость: итоги турнира UFC

В ночь на 6 сентября в Лас-Вегасе прошел UFC Fight Night 176, главным событием которого стал бой тяжеловесов: Алистара Оверима и Аугусто Сакаи. Из россиян в карде был только Зелим Имадаев, чеченец, с манерами Конора Макгрегора. Его участие на турнире ничем хорошим не закончилось.

Последняя охота

Начнем с главного боя. Алистар Оверим — заслуженный человек в мире ММА, он был чемпионом Strikeforce в тяжёлом весе, DREAM и К-1. Первые два промоушена, когда голландец там побеждал, были круче UFC. А К-1 — это кикбоксинг, в этом виде спорта Оверим тоже был лучшим. Кем он пока так и не смог стать — это чемпионом UFC. Сейчас ему 40 лет, и как он сам заявил, этот поход за титулом станет последним в его карьере. То есть, понимать можно так: как только Оверим кому-то проиграет, он закончит выступать.

К счастью, этой ночью поражения не случилось. Агусто Сакаи дал достойный бой, но по классу он пока немного уступает Овериму. Ему 29 лет, он дрался в Bellator и UFC, но нигде не был чемпионом. Хотя победы над серьёзными бойцами есть: пожилым Андреем Орловским и прошедшим свой пик Благоем Ивановым.

В бою с Оверимом бразилец смог дойти до пятого раунда. Причём в первых двух пятиминутках именно Сакаи смотрелся чуть лучше. Но как ни странно, у 40-летнего Оверима на концовку сил осталось больше и в пятом раунде, он в очередной раз перевёл соперника на пол, где нанес несколько очень жёстких ударов. У рефери не было других вариантов, кроме как остановить бой. Сакаи довольно сильно пострадал в результате этого нокаута.

В результате этой победы легендарный Оверим снова поднимется в рейтинге и станет одним из претендентов на титул. Ясно, что драться с Миочичем или Нганну ему вряд ли имеет смысл, но кто знает, может Дана Уайт решит под занавес карьеры подарить легендарному голландцу ещё один шанс. И заработать позволит хорошенько перед пенсией.

Получил леща

Единственный российский участник шоу в Лас-Вегасе проявил себя с плохой стороны. Всё началось ещё на взвешивании, где Зелим Имадаев сделал пощёчину бразильцу Мишелу Перейре во время дуэли взглядов. Он уже не в первый раз ведёт себя подобным образом на мероприятиях UFC, пытаясь привлечь к себе внимание. Зелим не скрывал, что поддерживает Конора Макгрегора, так что ясно, кому он подражает.

Правда, пока только в вызывающем поведение и заключается единственное сходство между ними. С результатами всё не так очевидно: Зелим до этой ночи провел два боя в UFC, оба проиграл.

В бою с Перейрой Имадаев ответил за выходку на дуэли взглядов. В первом раунде бойцы, как обычно, пристреливались, обменивались одиночными ударами, на рожон не лезли. Ситуацию взорвал Перейра, хорошо попав коленом по сопернику, но Зелим устоял на ногах. В целом раунд был равный, хотя чуть точнее был бразилец, так что можно отдать отрезок ему.

Второй раунд Перейра начал намного активнее, пошёл вперёд, выполнял разные удары, включая эффектные вертушки. Имадаев спокойно и без паники защищался, но раунд опять проиграл. Разница в точных попаданиях и в активности была заметна невооруженным взглядом.

Periera blowing kisses and slapping Imadaev was so disrespectful pic.twitter.com/ze2H1IZid5 — Luciano Syndicate (@LucianoSyndicat) September 6, 2020

Развязка наступила в третьем раунде. Перейра продолжил давление, и даже смог потрясти россиянина. После этого Зелим активизировался, начал бить, но в основном — по защите. Затем Перейра снова перехватил инициативу и больше её не отдавал. За 18 секунд до конца боя бразилец выполнил красивый перевод в партер, где провёл удушающий приём. Судья остановил поединок до того, как Имадаев постучал.

Это была очень качественная победа. Имадаев был переигран во всём: и по ударам и по переводам и по пощёчинам. Даже их за бой Перейра выкинул несколько. Можно сказать, что Зелим был борзым до боя, а Перейра — во время боя. В итоге, последним леща получил именно Имадаев. Для него это третье поражение в UFC в трёх боях. Возможно, больше мы его в главном промоушене не увидим.