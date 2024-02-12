Александр Поветкин — один из самых ярких тяжеловесов в истории России, экс-чемпион мира по версии WBA и олимпийский чемпион Афин-2004. Русский Витязь завершил профессиональную карьеру в 2021 году. В Екатеринбурге на боксерском турнире RCC 44-летний спортсмен дал эксклюзивное интервью NEWS.ru, в котором оценил вероятность возвращения на ринг, вспомнил самые яркие этапы карьеры и рассказал об общении с Александром Усиком.
«„Слово пацана“ — хороший сериал»
— Вы завершили профессиональную карьеру пару лет назад. Как сейчас проходит ваш обычный день?
— По-разному. В основном в беготне по разным делам, много встреч. Если есть свободное время, всегда стараюсь потренироваться.
— Смотрели сериал «Слово пацана»?
— Смотрел. Я слышал критику этого сериала со стороны коллег, но мне понравилось. Качественно сделано, сюжет интересный. Хороший сериал.
— Что бы вы посмотрели в свободный вечер: бокс, футбол, кино или политическое шоу?
— Точно не буду смотреть политическое шоу. Выберу футбол или бокс, в зависимости от того, какой матч или какой бой. Если спорта нет, сериал посмотрю.
«Вернулся бы ради боя с Диллианом Уайтом»
— На вопрос о завершении карьеры вы ответили: «После COVID-19 врачи сказали, что не надо». С какими последствиями коронавируса вы столкнулись?
— Да у меня много всяких последствий было, особенно с сосудами. Я до сих пор на таблетках и занимаюсь здоровьем. Мне врачи действительно рекомендовали больше не драться. Но если честно, очень хочется вернуться. Будет видно, короче говоря!
— Были ли у вас предложения о боях после 2021 года?
— Предложения были, но я все отклонил. В тот момент, когда они поступали, я не мог вернуться из-за проблем со здоровьем.
— Ради какого боя вы бы сейчас бросили все дела, провели бы мощный тренировочный лагерь и вышли в ринг?
— Есть такой бой. Я бы с радостью отбоксировал с Диллианом Уайтом в третий раз. Прошлый бой я ему проиграл, поэтому меня это мотивирует. Вот от такого предложения я бы точно не отказался!
— Оглядываясь назад, каким из своих боев вы гордитесь больше всего? Нокаут Диллиана Уайта, победа над Карлосом Такамом, титульные бои с Русланом Чагаевым и Марко Хуком?
— Наверно, это бой с Уайтом. Вот этим нокаутом я горжусь больше всего. И хотел бы еще раз повторить.
— Вы — часть яркого поколения наших тяжеловесов, наряду с Денисом Лебедевым, Григорием Дроздом, Рахимом Чахкиевым. После вашего ухода российский тяжелый вес фактически не представлен на мировом уровне. У вас есть объяснение, почему так?
— Трудно сказать. Я надеюсь, что у нас еще будут крутые тяжеловесы. Вижу молодых ребят, они хорошо работают. Не хочу никого выделять, но у нас точно есть молодые перспективные «тяжи», я знаком с ними лично.
«Самые приятные воспоминания — бои в России»
— Ваша карьера, можно сказать, разделилась на три этапа: немецкий этап до боя с Владимиром Кличко, российский этап после этого поединка и британский, когда вы провели ряд значимых боев, работая с промоутером Эдди Хирном. Согласны с такой оценкой? И о каком из этих этапов приятнее всего вспоминать?
— Да, так и было. Мой любимый этап — российский. Почему? Потому что он российский, всегда любил выступать дома, тренироваться дома. Это родина наша. Да и бои действительно классные были, я много побед одержал дома, того же Такама, Переса, Чарра я нокаутировал. Это приятные воспоминания. Дома боксировать классно, публика поддерживала, для меня это важно.
— С кем из боксеров постсоветского пространства вы поддерживаете дружеские отношения сейчас?
— Из постсоветского мало с кем. Если брать наших, то конечно, с Денисом Лебедевым, с Гришей Дроздом, с Колей Валуевым дружим. Да и со всей нашей сборной общаюсь, всех знаю. С нашими ребятами мы всегда на связи.
«Хотелось бы, чтобы голова Усика встала на место»
— На ваш бой с Энтони Джошуа поддержать вас прилетал Александр Усик. Он даже записывал видео, где говорил: «Саня, давай, сделай красиво». Вы общались с ним тогда, в Лондоне?
— Общались. Мы с ним виделись тогда в Лондоне, да. У нас всегда были хорошие отношения.
— Когда вы последний раз с ним общались?
— Уже давно. И в последний раз не очень хорошо. Мы говорили о Донецке, Луганске, о Великой Отечественной войне. У него своя позиция, у меня — своя.
— Бой Александра Усика с Тайсоном Фьюри должен был пройти 17 февраля, но его перенесли на три месяца из-за рассечения у британца. В команде Усика считают, что Фьюри специально травмировался, чтобы выиграть время и лучше подготовиться к бою. Что вы думаете об этом?
— Надо быть в команде Фьюри, чтобы знать точно: взял ли он паузу умышленно или случайно получил рассечение. Но мое мнение: Фьюри — не трус.
— Собираетесь ли вы посетить бой британца с Усиком?
— Посетить вряд ли получится, но посмотрю обязательно.
— Чего ждете от их боя?
— Я думаю, Саша может победить за счет своей техники. Он двигается на ногах хорошо, он заметно быстрее Фьюри. Это его главный козырь. А кто выиграет бой — сложно сказать. Болеть буду за Александра, но Фьюри — очень опасный и неудобный боксер. У него есть большое преимущество в размерах, поэтому с ним нужно быть максимально осторожным и двигаться очень быстро.
— Усик говорил, что в будущем хочет стать президентом Украины. Что думаете об этой идее? Каким бы он мог стать президентом?
— Он говорил, что хочет стать президентом Украины? Мне нравится эта идея. Но мне хотелось бы, чтобы у него голова на место встала и он понял, что мы — братские народы, которые между собой должны дружить, а не сражаться.
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