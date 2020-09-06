Херринг победил Окендо и сохранил титул WBO

https://static.news.ru/photo/4423e424-eff9-11ea-b325-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/jamelherring

В Лас-Вегасе прошёл вечер бокса, организованный промоутерской компанией TOP Rank. В главном бою вечера американец Джамал Херринг (22-2, 10 КО) победил ввиду дисквалификации соперника Джонатана Окендо (31-7, 19КО) и отстоял титул чемпиона мира по версии WBO в первом лёгком весе.

Херринг активно начал поединок и уже в третьем раунде отправил Окендо в нокдаун. Во второй половине боя Окендо сначала получил замечание за постоянные удары головой, а в восьмом раунде был дисквалифицирован. На момент остановки боя Херринг вёл с разгромным счётом на всех судейских записках.

Как сообщал NEWS.ru, голландский тяжеловес Алистар Оверим нокаутировал в пятом раунде бразильца Аугусто Сакаи на турнире UFC в Лас-Вегасе.