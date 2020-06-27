Хабиб Нурмагомедов не думает о завершении карьеры

Тренер чемпиона Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес заявил, что россиянин не собирается заканчивать карьеру в ближайшее время.

Если у тебя нет желания побеждать, то ты можешь проиграть. У Хабиба с этим всё в порядке, он по-прежнему хочет выходить из боя победителем, продолжать драться, — цитирует Мендеса ТАСС.