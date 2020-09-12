Глава UFC отреагировал на инцидент с Макгрегором

Глава Ultimate Fighting Championship Дэйна Уайт на пресс-конференции после турнира UFC Vegas 10 коснулся темы задержания Конора Макгрегора на Корсике.
Запись пресс-конференции
Ты пытаешься вести себя нормально, но это не всегда получается, — заметил Уайт.
Как передавал NEWS.ru, бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях 12 сентября задержала полиция Корсики. Макгрегор отдыхает на острове вместе со своей невестой Ди Девлин. Правоохранительные органы обвинили ирландца в непристойном поведении и сексуальном насилии. Представители бойца опровергли все обвинения. После того как Макгрегор ответил на все вопросы полиции, его отпустили без предъявления обвинений.
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