Глава UFC отреагировал на инцидент с Макгрегором

https://static.news.ru/photo/52209a64-f5b1-11ea-9681-fa163e074e61_660.jpg Дэйна Уайт Фото: Jason Silva/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава Ultimate Fighting Championship Дэйна Уайт на пресс-конференции после турнира UFC Vegas 10 коснулся темы задержания Конора Макгрегора на Корсике.

Запись пресс-конференции доступна на YouTube. Уайт заявил, что «всякое может случиться» с образом жизни, подобным тому что ведёт 32-летний ирландский боец. Глава UFC отметил, что не пытается оправдать Макгрегора и не владеет информацией в достаточной полноте, чтобы делать выводы.

Ты пытаешься вести себя нормально, но это не всегда получается, — заметил Уайт.

Как передавал NEWS.ru, бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях 12 сентября задержала полиция Корсики. Макгрегор отдыхает на острове вместе со своей невестой Ди Девлин. Правоохранительные органы обвинили ирландца в непристойном поведении и сексуальном насилии. Представители бойца опровергли все обвинения. После того как Макгрегор ответил на все вопросы полиции, его отпустили без предъявления обвинений.