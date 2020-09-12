Конора Макгрегора арестовали за попытку сексуального насилия на Корсике

Ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора арестовали на Корсике по подозрению в попытке сексуального насилия.
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях готовился на французском острове к 180-километровому заплыву. 32-летнего спортсмена арестовали после того, как в полицию 10 сентября поступило заявление о попытке сексуального насилия и непристойном оголении,
При этом сам Макгрегор отрицает все обвинения. По словам его представителя, ирландец был отпущен после того, как ответил на вопросы в жандармерии.
Ранее Конор Макгрегор сообщил о помолвке с Ди Девлин. Они встречаются с 2008 года. Спортсмен подарил своей возлюбленной кольцо в канун её дня рождения. 9 августа Девлин исполнилось 33 года. У пары двое детей: сын Конор-младший и дочка Крою.
Ирландец является бывшим чемпионом UFC в лёгком и полулёгком весе. 6 октября 2018 года в рамках UFC 229 он потерпел поражение от действующего чемпиона в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова удушающим приёмом сзади. По состоянию на апрель 2020 года, Макгрегор занимает девятую строчку официального рейтинга UFC среди лучших бойцов независимо от весовой категории, писал NEWS.ru.
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