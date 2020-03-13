https://static.news.ru/photo/d1d66a5e-681c-11ea-97ad-fa163e074e61_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Ultimate Fighting Championship (UFC) Дэйна Уайт заявил, что бой россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона 18 апреля состоится без зрителей.

У нас нет иного выбора, кроме как перенести турниры (UFC 21 марта, 28 марта и 11 апреля), но бой Фергюсона и Хабиба 18 апреля по-прежнему в календаре, он состоится. Чего бы это ни стоило. Без зрителей, — приводит слова Уайта ESPN.

Уайт добавил, что, возможно, поединок пройдёт за пределами США.

Изначально бой был запланирован в Нью-Йорке, но власти города из-за распространения коронавируса запретили проведение массовых мероприятий численностью больше 500 человек. Два мартовских турнира UFC и один в апреле планировалось провести в Лас-Вегасе.

Ранее российский спортивный менеджер Владимир Хрюнов предложил президенту UFC Дане Уайту перенести бой Хабиба Нурмагомедова против Тони Фергюсона в Россию, писал NEWS.ru.