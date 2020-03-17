https://static.news.ru/photo/70371d48-67db-11ea-bb77-fa163e074e61_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский спортивный менеджер Владимир Хрюнов предложил президенту UFC Дане Уайту перенести бой Хабиба Нурмагомедова против Тони Фергюсона в Россию. Об этом сообщает «Газета.ru».

Бой нужно проводить в России. Я сегодня сообщил президенту UFC Дане Уайту, что я предлагаю этот бой провести в России, — процитировали Владимира Хрюнова на портале.

Отмечается, что турнир UFC 249 запланирован на 18 апреля, но пока неизвестно место проведения поединка. Бой переносили уже несколько раз.

Хватит уже мучить Хабиба. Дайте ему набить морду Фергюсону. Четыре раза уже переносили переносили. И единственная федерация, которая в состоянии провести это мероприятие, — Федерация бокса России. Екатеринбург, Москва, Казань — эти города уже готовы принять супербой. И туда помчатся болельщики, которые есть здесь. Их даже больше, чем в США, — привела слова Владимира Хрюнова «Газета.ru».

Как писал NEWS.ru ранее, бой Хабиба Нурмагомедова против Тони Фергюсона под угрозой срыва. Место проведения турнира переносили уже несколько раз. В настоящий момент UFC ищет возможности для переноса турнира или проведения его без зрителей.