https://static.news.ru/photo/391c461e-6766-11ea-b067-fa163e074e61_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Поединок Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона за титул чемпиона UFC в лёгком весе, назначенный на 19 апреля, по-прежнему находится под угрозой срыва из-за распространения эпидемии.

Просто закройте нас на арене, и вы узнаете чемпиона, — написал Нурмагомедов в Instagram.

В настоящий момент UFC ищет возможности для переноса турнира из Бруклина и проведения его без зрителей.

Как писал NEWS.ru, подготовка Хабиба Нурмагомедова к бою с Фергюсоном оказывается на грани срыва из-за возможного закрытия зала American Kickboxing Akademy в Калифорнии.