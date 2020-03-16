Поединок Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона за титул чемпиона UFC в лёгком весе, назначенный на 19 апреля, по-прежнему находится под угрозой срыва из-за распространения эпидемии.
Просто закройте нас на арене, и вы узнаете чемпиона, — написал Нурмагомедов в Instagram.
В настоящий момент UFC ищет возможности для переноса турнира из Бруклина и проведения его без зрителей.
Как писал NEWS.ru, подготовка Хабиба Нурмагомедова к бою с Фергюсоном оказывается на грани срыва из-за возможного закрытия зала American Kickboxing Akademy в Калифорнии.
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