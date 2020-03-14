После распоряжения правительства штата Калифорния о запрете собраний свыше 100 человек зал American Kickboxing Akademy, где тренируется Хабиб Нурмагомедов, в городе Сан-Хосе может быть закрыт из-за повышенных мер инфекционной безопасности.
Как сообщает
Бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона должен состояться 18 апреля в Нью-Йорке, однако в настоящее время UFC рассматривает варианты переноса турнира.
Как писал NEWS.ru, экс-чемпион UFC Конор Макгрегор опроверг информацию о смерти его тёти от коронавируса.
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