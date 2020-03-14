https://static.news.ru/photo/4b9f4240-674e-11ea-9c79-fa163e074e61_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

После распоряжения правительства штата Калифорния о запрете собраний свыше 100 человек зал American Kickboxing Akademy, где тренируется Хабиб Нурмагомедов, в городе Сан-Хосе может быть закрыт из-за повышенных мер инфекционной безопасности.

Как сообщает Allboxing.ru , запрет будет действовать как минимум до конца месяца и также исключает проведение турниров по единоборствам в Калифорнии. В штате зарегистрировано свыше 300 случаев заражения коронавирусом.

Бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона должен состояться 18 апреля в Нью-Йорке, однако в настоящее время UFC рассматривает варианты переноса турнира.

Как писал NEWS.ru, экс-чемпион UFC Конор Макгрегор опроверг информацию о смерти его тёти от коронавируса.