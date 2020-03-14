https://static.news.ru/photo/fb4d392a-66a6-11ea-a421-fa163e074e61_660.jpgКонор МакгрегорФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Ирландский боец UFC Конор Макгрегор заявил, что коронавирус у его умершей тёти не подтвердился.
Я хочу уточнить, что было подтверждено, что она не была жертвой коронавируса. Готовясь к её похоронам, я знаю, что многие из нас столкнутся с вирусом в ближайшие недели, — написал боец на своей странице в Instagram.
Ранее Макгрегор сам сообщил о смерти своей тёти от коронавируса.
Ранее стало известно, что поединок между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американским спортсменом Тони Фергюсоном обязательно состоится, но место его проведения пока не определено. Первоначально планировалось провести бой в Нью-Йорке 19 апреля. В связи с введением в городе чрезвычайного положения и отменой массовых мероприятий из-за коронавируса руководство UFC решило перенести поединок в Лас-Вегас. От этого варианта пришлось отказаться по той же причине, писал NEWS.ru.