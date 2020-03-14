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Поединок между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американским спортсменом Тони Фергюсоном обязательно состоится, но место его проведения пока не определено. Об этом заявил глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFС) Дэйна Уайт.

Первоначально планировалось провести бой в Нью-Йорке 19 апреля. В связи с введением в городе чрезвычайного положения и отменной массовых мероприятий из-за коронавируса руководство UFC решило перенести поединок в Лас-Вегас. От...