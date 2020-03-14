https://static.news.ru/photo/26fd5890-6691-11ea-8135-fa163e074e61_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Поединок между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американским спортсменом Тони Фергюсоном обязательно состоится, но место его проведения пока не определено. Об этом заявил глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFС) Дэйна Уайт.

Первоначально планировалось провести бой в Нью-Йорке 19 апреля. В связи с введением в городе чрезвычайного положения и отменной массовых мероприятий из-за коронавируса руководство UFC решило перенести поединок в Лас-Вегас. От этого варианта пришлось отказаться по той же причине.

Этот бой обязательно состоится. Фанаты сходят с ума по этому поводу, но не волнуйтесь. Бой Хабиб против Тони обязательно будет, — цитирует Уайта ESPN.

По его словам, поиск площадки для поединка продолжается и в ближайшее время будут известны два возможных варианта мест проведения боя. Скорее всего, встреча спортсменов состоится в США.

Ранее NEWS.ru писал, что Уайт намекнул в соцсетях на возможную отмену боя между Нурмагомедовым и Фергюсоном. Затем появилась информация, что поединок может пройти в отсутствие зрителей из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в США число заразившихся составляет около 2,8 тысячи, при этом 57 человек умерли. В России зафиксировано 59 случаев заражения. Летальных исходов нет, выздоровели шесть человек.