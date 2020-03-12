Глава Ultimate Fighting Championship (UFC) Дэйна Уайт не исключил возможности отмены боя между чемпионом в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном из-за пандемии коронавируса.
На это он намекнул в своем сториз в Instagram, опубликовав мем с парнем и девушкой:
Она: «Он думает о других девушках».
Он: «А что, если COVID-19 приведёт к отмене боя Тони и Хабиба?»
Ранее состоялась пресс-конференция Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона, которая прошла в обмене жёсткими словесными уколами, но не скатилась в оскорбления, ненависть и драку, писал NEWS.ru.
Добавьте наши новости в избранные источники