https://static.news.ru/photo/3f0e445a-6464-11ea-acbb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jason Silva/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава Ultimate Fighting Championship (UFC) Дэйна Уайт не исключил возможности отмены боя между чемпионом в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном из-за пандемии коронавируса.

На это он намекнул в своем сториз в Instagram, опубликовав мем с парнем и девушкой:

danawhite/instagram.com

Она: «Он думает о других девушках».

Он: «А что, если COVID-19 приведёт к отмене боя Тони и Хабиба?»

Ранее состоялась пресс-конференция Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона, которая прошла в обмене жёсткими словесными уколами, но не скатилась в оскорбления, ненависть и драку, писал NEWS.ru.