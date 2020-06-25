Единоборства

Фьюри назвал гонорар за бой с Тайсоном смехотворным

10:42, 25 июня 2020
Тайсон Фьюри (архивное фото) Тайсон Фьюри (архивное фото) Фото: Larry Burton/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Чемпион мира по версии WBC в тяжёлом весе Тайсон Фьюри рассказал, что вёл переговоры по поводу благотворительного выставочного поединка с Майком Тайсоном.

Мы с Майком, как обычно, созванивались по Zoom. Предложение было реально, но ни во что не материализовалось. Те, кто предлагал деньги Майку, предложили нам мелочь. Хотя Тайсон говорил о суммах порядка $500 млн, на бумаге мы увидели смешные суммы, поэтому ничего не случилось, — рассказал Фьюри в интервью IFL TV.

Как писал NEWS.ru, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов высоко оценил технику Майка Тайсона на видео с тренировки.

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях