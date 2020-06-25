Фьюри назвал гонорар за бой с Тайсоном смехотворным

Фото: Larry Burton/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российский тяжеловес Александр Волков, выступающий в Ultimae Fighting Championship, пока не может вернуться в Россию после проигранного в прошлый уик-энд поединка Кёртису Блейдсу на турнире в Лас-Вегасе.

Мы немножко застряли в Америке. Отменили наши обратные рейсы, на которые у нас были куплены билеты. Ждём билетов и не теряем времени — сделали пробежку на пять километров и сейчас...