Фонт победил Гарбрандта в главном бою UFC в Лас-Вегасе

https://static.news.ru/photo/6709c1ae-bb71-11eb-b02c-96000091f725_660.jpg Роб Фонт Фото: rob_font/instagram.com

Американский боец легчайшего веса Роб Фонт (19-4) победил единогласным решением судей соотечественника Коди Гарбрандта (12-4) в главном бою турнира UFC в Лас-Вегасе.

Гарбрандт начал бой осторожно, нанося удары с дистанции, а его соперник активно шёл вперёд и несколько раз жёстко попал. Экс-чемпион UFC был вынужден пойти на нестандартный для себя шаг и переводить бой в партер, что ему периодически удавалось без особых проблем, но в стойке Фонт действовал эффективнее и умело пользовался длиной своих рук. Гарбранд первым начал уставать в середине боя и отдал инициативу даже в клинче и борьбе.

В чемпионских раундах Фонт уже деклассировал в стойке своего более опытного соперника. Обманывал финтами, вскрывал его оборону сериями и сильно разбил лицо. Гарбрандту же просто было нечем ответить, а идти ва-банк любой ценой он был не готов. В начале пятого раунда у Гарбрандта прошло несколько комбинаций, но они уже не смогли изменить ход боя. Все трое судей отдали победу Фонту со счётом 48:47 и 50:45 (двое).

Как стало известно ранее, американка Карла Эспарса победила техническим нокаутом во втором раунде китаянку Ян Сяонан на турнире UFC в Лас-Вегасе и стала претенденткой на титул UFC в первом наилегчайшем весе.