Эспарса избила в партере Ян Сяонан на UFC в Лас-Вегасе

https://static.news.ru/photo/10973f56-bb6a-11eb-a8e7-96000091f725_660.jpg Карла Эспарса Фото: Clinton Wallace/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американка Карла Эспарса (13-2) победила техническим нокаутом во втором раунде китаянку Ян Сяонан (18-6) на турнире UFC в Лас-Вегасе и стала претенденткой на титул UFC в первом наилегчайшем весе.

Эспарса с первых секунд навязала сопернице борьбу и стащила её в партер, где до конца раунда не давала свободно дышать, обрабатывая её корпус коленями, а голову локтями, которые нанесли сопернице сильное рассечение. Во втором раунде китаянка бросилась вперёд и снова пропустила в контратаке тейкдаун от Эспарсы. Американка продолжила доминировать в партере, беспрепятственно избивая беззащитную голову соперницы. Экзекуцию прекратил рефери в середине второго раунда.

В поединке в тяжёлом весе американец Джаред Вандераа победил единогласным решением судей новозеландца Джастина Тафу.

Как стало известно ранее, российский боец казахского происхождения Дамир Исмагулов победил по очкам бразильца Рафаэла Алвеса на турнире UFC в Лас-Вегасе. Эта победа стала для бойца четвёртой в четырёх поединках в организации.