«Фокус на этой мартышке»: русский чемпион снова влез в расистский скандал

Вчера, 18 марта, в Екатеринбурге состоялась пресс-конференция экс-чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна для российских журналистов. На мероприятии спортсмен допустил расистское оскорбление в адрес своего оппонента Алджемейна Стерлинга, которому он проиграл дисквалификацией за запрещённый удар коленом. Россиянин назвал его «мартышкой», хотя совсем недавно с трудом выбрался из другого скандала после высмеивания темнокожего бездомного в США. Похоже, яркий и талантливый боец не знает правил не только в октагоне, но и в современном обществе.

Атака на Стерлинга продолжается

Темнокожий американец ямайского происхождения Алджемейн Стерлинг после победы над Петром Яном подвергся массовой атаке российских фанатов из-за того, что он якобы симулировал травму после удара коленом. На него десятками сыпались расистские оскорбления, а один «клавиатурный воин» даже прислал фото полового члена. Впрочем, к поведению российских фанатов привыкли уже представители многих видов спорта, но совсем другое дело, когда им уподобляется спортсмен.

В четверг, 18 марта, в Екатеринбурге прошла пресс-конференция Петра Яна, на которой он общался с российскими журналистами и делился своими планами. Естественно, ситуация со Стерлингом стала центральной темой, и Пётр имел право, не переходя при этом рамки приличия, осудить как его поведение во время боя, так и действия после него, когда он пытается откровенно бегать с сомнительно завоёванным поясом.

petr_yan/instagram.com

Сейчас, как я думаю, Стерлинг в яму такую упал, его там подзакидали. И теперь в Twitter он пытается доказывать, что достоин. Пару дней назад он плакал, а теперь опять хочет фанатов подтянуть. Под дурачка косит. По бою будем отталкиваться от переговоров. Сейчас фокус на этой мартышке. Другие варианты не рассматриваем. Лучше проиграть так, как это получилось у меня, чем победить так, как сделал это Стерлинг, — приводит слова Яна РИА Новости.

Почему «мартышка» хуже «козла» и «петуха»

Понятно, что Пётр в своей речи обращался к российской аудитории, которая пока не воспринимает расистские оскорбления, как что-то из ряда вон. Однако его слова могут быть переведены и услышаны и по ту сторону океана, тем более это уже не первый скандал на расовой почве. За несколько недель до боя спортсмен опубликовал на своей странице до жути кринжовое видео, на котором он смеётся и издевается над темнокожим бомжом, чья причёска напоминает ему Алджемейна Стерлинга. Позже, когда бойца массово осудили и обвинили в расизме, ему пришлось удалить видео и объясняться, но, похоже, та история его ничему не научила. Сейчас Пётр может начать рассказывать, что сравнение с мартышкой Стерлинг заслужил не цветом кожи, а своим поведением, но это уже не прокатит.

Любое сравнение темнокожего человека с обезьяной — за гранью добра и зла в западном обществе. Даже более оскорбительные у нас сравнения с козлом или петухом там без проблем прошли бы, а вот за расизм, возможно, придётся снова извиняться, и даже если эти извинения будут приняты Стерлингом, то осадок останется надолго. Как сам Ян, так и страна, которую он представляет, будут ассоциироваться с повседневным бытовым расизмом и вызывать негативную реакцию в Штатах, где Пётр планирует продолжать работать в ближайшие годы.

ufc/instagram.com

При этом у меня нет сомнений, что в словах Яна действительно не было какой-то ненависти по расовому признаку или желания уязвить соперника за цвет кожи, просто в социальных нормах он ориентируется не лучше, чем в унифицированных правилах ММА, где бить коленом в голову стоящего на трёх точках соперника нельзя ни при каких обстоятельствах. Ещё забавной получилась попытка Петра обвинить UFC в двойных стандартах после объявления боя Эрика Андерса и Даррена Стюарта, где был нанесён похожий удар, несостоявшимся. Однако ситуации всё же были разными. Во-первых, Андерс бил соперника не прямо в голову, а по блоку в виде руки, а во-вторых, нельзя признать несостоявшимся бой, который прошёл больше половины дистанции, как в случае с поединком Яна и Стерлинга. Можно спорить о справедливости правил, но глупо их не знать и отрицать.

Увольнение Яну всё же не грозит

В какой-то другой организации за подобные высказывания Петру, возможно, пришлось бы заново искать работу, но увольнение на неосторожно брошенное слово — это не про UFC. В своё время Дэйна Уайт простил Йоэлю Ромеро странную речь об Иисусе в день легализации однополых браков во всех Штатах, которая показалась оскорбительной многим представителям ЛГБТ. Также перед ними был вынужден извиняться Андрей Орловский, назвавший своих хейтеров грубым словом, которым называют представителей нетрадиционной ориентации. Но всё это не приводило ни к штрафам, ни к дисквалификациям, ни тем более к увольнениям.

Реванш Яна и Стерлинга уже разогрет до предела и кажется неизбежным. Вряд ли действующему чемпиону удастся от него откосить, используя расистскую карту и нежелание драться с противником таких взглядов, однако Петру всё же стоит быть осторожнее в высказываниях. Грань между дерзким парнем, который ничего и никого не боится, и изгоем с расистскими взглядами очень тонка, и важно её окончательно не перейти. Может, стоит записаться на курсы треш-тока от Маги Исмаилова, чтобы если и задевать соперника, то смешно и по-доброму, а не унизительно.