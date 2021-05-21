Емельяненко высказался о бое карликов Хасбика и Абдурозика

https://static.news.ru/photo/cd109b46-ba25-11eb-b96c-96000091f725_660.jpg Александр Емельяненко Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко высказал мнение о планировавшемся бое между дагестанским блогером Хасбуллой Магомедовым (Хасбиком) и таджикистанским певцом по прозвищу Абдурозик. Его слова приводит VseProSport.

Моё отношение — категорически негативное. Участники этого так называемого поединка — люди с особенностями развития. Есть опасение за их здоровье: могут ли они вообще участвовать в подобных соревнованиях? Морально мне не нравится всё, что связано с этим боем, — сказал Емельяненко.

Спортсмен добавил, что и Хасбик и Абдурозик — такие же люди, как и мы, просто со своими особенностями. И если с медицинской точки зрения этот бой для них безопасен, то его можно проводить.

О планирующемся бое между карликами сообщалось 19 мая. Поединок анонсировал чеченский блогер Асхаб Тамаев на своём YouTube-канале. На пятницу, 21 мая, точно неизвестно, состоялся бой или нет, но на канале Тамаева видео пока не появилось.