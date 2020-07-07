Емельяненко принял вызов Харитонова провести поединок

https://static.news.ru/photo/2bef1670-c133-11ea-a018-fa163e074e61_660.jpg Александр Емельяненко Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко ответил на вызов Сергея Харитонова провести поединок.

Харитоша, я тут посмотрел видео, где ты вызываешь меня на бой для того, чтобы выяснить со мной отношения на ринге. Я принимаю вызов — сказал Емельяненко в видеообращении, которое опубликовал в Instagram.

Емельяненко пообещал отправить Харитонова в нокаут.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российская лига смешанных единоборств Absolute Championship Akhmat возобновит деятельность АСА 106 турниром 11 июля, а 24 июля проведёт в Москве бой Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова. Атлетическая комиссия организации создаст протокол безопасности для ближайших турниров, а состав участников, место и условия проведения будут зависеть от эпидемиологической ситуации.

Позже сообщалось, турнир ACA 107, главным событием которого запланирован бой Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова, перенесён в Сочи.