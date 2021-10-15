Булка скоро упадёт маслом вниз: Емельяненко о бое с Джиганом

Российский боец ММА Александр Емельяненко прокомментировал предстоящий поединок с Джиганом, который может пройти в Чеченской Республике по инициативе её главы Рамзана Кадырова. Емельяненко опубликовал соответствующее видео на своей странице в Instagram. Спортсмен сравнил музыканта с «булкой, которая скоро упадёт маслом вниз».

Скоро булка с маслом упадёт маслом вниз! Чеченская Республика уже заинтересована в проведении этого боя! — написал Емельяненко.

В сентябре Емельяненко провёл боксёрский поединок в перчатках для ММА против блогера Артёма Тарасова и одержал победу единогласным решением судей. Разговоры о бое Александра Емельяненко с Джиганом ведутся с начала 2021 года, однако пока контракт на бой не подписан.

Как сообщалось ранее, российский боец ММА Александр Емельяненко принял вызов Джеффа Монсона на бой на голых кулаках на турнире промоутерской компании Hardcore FC.