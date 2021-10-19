Емельяненко: бой с Джонсоном может стать последним в карьере

Российский боец ММА Фёдор Емельяненко заявил, что предстоящий 23 октября в Москве бой с американцем Тимоти Джонсоном может стать последним в его карьере, либо он проведёт ещё один положенный по контракту поединок, передаёт ТАСС.

Моя семья этого ждёт, даже очень ждёт. Люди должны понимать, что я взял на себя определённые обязательства, их также взял на себя президент Bellator Скотт Кокер. Он сказал, что хотел бы взять меня и мою команду. Мы заключили такой контракт с пониманием, чтобы я мог закончить в любой момент. Но если Господь даст силы, то мы ещё после бой проведём, — сказал Емельяненко.

Кроме того, спортсмен отметил, что выбрал Bellator, а не UFC, потому что глава организации Скотт Кокер согласился подписать бойцов из его команды. После этого Вадим Немков и Валентин Молдавский завоевали в Bellator чемпионские пояса.

Как сообщалось ранее, российский боец ММА Вячеслав Дацик высказал мнение, что братья Александр и Фёдор Емельяненко принимали участие в договорных боях и, возможно, стремились заработать на тотализаторе.