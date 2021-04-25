Емелин стал чемпионом Европы по греко-римской борьбе

https://static.news.ru/photo/4f7bb2ee-a5e7-11eb-a445-96000091f725_660.jpg Сергей Емелин Фото: Сергей Емелин/vk.com

В заключительный день чемпионата Европы по борьбе в Варшаве российский борец греко-римского стиля экс-чемпион мира Сергей Емелин, выступающий в весовой категории до 60 кг, во второй раз в карьере стал победителем континентального чемпионата.

В финальной схватке россиянину противостоял перспективный молодой турок, многократный чемпион мира среди юниоров Керем Камал, который первым заработал балл за пассивность соперника. Емелин провёл накат во втором периоде и вышел вперёд, после чего сохранил преимущество в упорной концовке и выиграл финал со счётом 4:1.

В весовой категории до 72 кг экс-чемпион мира Чингиз Лабазанов не сумел завоевать бронзовую награду. В схватке с венгром Робертом Фритшем он потерял два балла за пассивность и выход с ковра, а в атакующий действиях не преуспел. Бронзовая медаль досталась венгру, победившему со счётом 3:0.

Как сообщалось ранее, российский борец греко-римского стиля Жамболат Локьяев завоевал золотую медаль в весовой категории до 63 кг на чемпионате Европы по борьбе в Варшаве.