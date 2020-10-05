Экс-претендент на титул UFC: Чимаев не может через всех перепрыгнуть

В Грозном завершился турнир по смешанным единоборствам ACA 112. В главном поединке вечера бразилец Даниэль де Алмейда (28-6-1), более известный как Жубилеу, нокаутировал в третьем раунде россиянина Абдул-Рахмана Дудаева (24-6) и отстоял титул ACA в легчайшем весе

Жубилеу активно начал поединок и после жёсткого размена ударами совершил эффектный бросок, но не смог воспользоваться выгодной позицией в партере. В стойке соперники смело шли в обмен ударами, где у...