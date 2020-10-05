Экс-претендент на титул UFC: Чимаев не может через всех перепрыгнуть

Пятый номер рейтинг UFC в полусреднем все 37-летний американский боец Стивен Томпсон заявил, что не собирается драться со шведом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым, так как тот не имеет рейтинга.
Я не собираюсь с ним драться потому, что это не имеет смысла. Я номер пять рейтинга должен драться с парнем без рейтинга? Я дрался со многими парнями, чтобы там оказаться и многие другие бойцы провели много боёв, чтобы достичь этого статуса. Поэтому я не считаю нормальным, если он всех перепрыгнет, — рассказал Томпсон в видео на своём Youtube-канале.
Как сообщал NEWS.ru, бразилец Даниэль де Алмейда, более известный как Жубилеу, нокаутировал в третьем раунде россиянина Абдул-Рахмана Дудаева и отстоял титул ACA в легчайшем весе.
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