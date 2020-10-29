Экс-чемпион мира Гассиев поделился ожиданиями от дебюта в супертяжах

https://static.news.ru/photo/ac012886-19d9-11eb-81c3-fa163e074e61_660.jpg Мурат Гассиев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боксёр, экс-чемпион мира в первом тяжёлом весе Мурат Гассиев поделился ожиданиями от боя с албанцем Нури Сефери, который пройдёт 31 октября в Сочи. Это будет первый бой Мурата с июня 2018 года и дебютный в тяжёлой весовой категории.

Я много раз тренировался с супертяжами, это такие же ребята, как и крузеры, только чуть-чуть больше и сильнее. Мне самому лучше боксировать в тяжёлом дивизионе, потому что не нужно вес гонять. Возможно, я стал чуть медленнее, но ринг покажет, как всё пройдёт. Слава богу, все травмы позади, и я чувствую себя хорошо, — сказал Гассиев на пресс-конференции, посвящённой предстоящему турниру.

В активе 27-летнего Гассиева 26 побед (19 нокаутом) и одно поражение — от Александра Усика за звание абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе. Нури Сефери (43 года) выиграл 41 бой (23 досрочно) и потерпел 9 поражений.

Экс-чемпион мира по боксу в полусреднем весе Александр Беспутин поделился мнением о предстоящем дебюте в тяжёлом весе Мурата Гассиева, писал NEWS.ru.