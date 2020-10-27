Боксёр Беспутин оценил перспективы Гассиева в тяжёлом весе

https://static.news.ru/photo/9b83c536-1835-11eb-838c-fa163e074e61_660.jpg Мурат Гассиев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Экс-чемпион мира по боксу в полусреднем весе Александр Беспутин поделился мнением о предстоящем дебюте в тяжёлом весе Мурата Гассиева, который 31 октября проведёт бой в Сочи с албанцем Нури Сефери.

Думаю, Гассиев наведет шороху в тяжёлом весе и в этом дивизионе появится ещё один интересный боксёр. А соперник в данном контексте не так важен, нужно вернуться. У меня у самого скоро будет год без боёв, а Мурат ещё дольше не боксировал. Так что главное — вернуться и вкатиться в нужный ритм, — приводит слова Беспутина пресс-служба Федерации бокса России.

Также Беспутин отметил, что ожидает от Гассиева яркого возвращения. Ранее у Мурата дважды менялись соперники, а сам дебют в тяжёлом весе несколько раз переносился по разным причинам.

Как писал NEWS.ru, британский боксёр-тяжеловес Дерек Чисора поделился ожиданиями от боя с украинцем Александром Усиком, который пройдёт 31 октября на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.