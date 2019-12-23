https://static.news.ru/photo/66469238-2577-11ea-9409-fa163e074e61_660.jpg Джон Джонс Фото: Hans Gutknecht/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Многолетний чемпион Ultimate Fighting Championship Джон Джонс объявил о желании перейти в тяжёлый вес и оспорить принадлежащий Стипе Миочичу титул в 2020 году.

Я был готов перейти в тяжёлый вес и скрестить перчатки с крупными ребятами. Я просил бой со Стипе Миочичем, но вместо этого они организовали ему третий бой с Кормье. Я вешу 108 кг и справляюсь на тренировках с такими крупными ребятами, как Андрей Орловский и Алистар Оверим. Я двигался с ними так же хорошо, как в полутяжёлом весе, — приводит слова Джонса MMAFighting.com.

В феврале 2020 Джонс проведёт очередную защиту своего титула в полутяжёлом весе против непобеждённого претендента Доминика Рейеса, после чего будет снова готов к переходу в тяжёлый дивизион.

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