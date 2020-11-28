Джойс победил Дюбуа в битве непобеждённых тяжеловесов-нокаутёров

https://static.news.ru/photo/31eb6720-31d3-11eb-a069-fa163e074e61_660.jpg Фото: joejoyceboxing/Instagram.com

Британский тяжеловес Джо Джойс (12-0, 11 КО) победил техническим нокаутом в десятом раунде Даниэля Дюбуа (15-1, 14 КО) на боксёрском турнире в Лондоне и завоевал чемпионские титулы WBC Silver и WBO International.

Поединок двух перспективных и непобеждённых британских тяжеловесов стал главным событием турнира, организованного промоутером Фрэнком Уорреном. Дюбуа неплохо начал поединок, пытаясь сломить соперника своей ударной мощью, но с концовки третьего раунда Джойс начал перехватывать инициативу. Он прошивал защиту соперника джебом, который разбил ему нос, и не давал ему выйти на ближнюю дистанцию. Дюбуа продолжал опасно взрываться, но Джойс умело вязал его в клинче на ближней дистанции.

Во второй половине боя левый глаз Дюбуа начал закрываться из-за гематомы, поэтому он чаще стал обострять ход боя, проводя более длительные серии, но Джойс при этом оставался техничнее и точнее. В десятом раунде Джойс донёс очередной жёсткий джеб до Дюбуа, у которого к тому времени глаз был закрыт уже полностью. Тот опустился на колено и отказался от продолжения боя.

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