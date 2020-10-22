Боец UFC Джоджуа: вокруг Хабиба всегда толпа людей, он в особом положении 

https://static.news.ru/photo/84cd88e2-1469-11eb-b56d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Боец UFC из Грузии Лиана Джоджуа рассказала об особом положении чемпиона Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова на «Бойцовском острове».

Это же чемпион, а не обычный боец, к нему относятся по-другому. С ним всегда ходит много людей, целая толпа, это обязательно — рядом с ним большое количество людей. Было бы один-два человека, я бы обязательно подошла и что-нибудь сказала, но 10–15 — это слишком, — сказала Джоджуа в интервью NEWS.ru.

В субботу на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (UFC 254) Джоджуа подерётся с американкой Мирандой Маверик, а Нурмагомедов — с Джастином Гейтжи.

Ранее Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции в Абу-Даби, посвящённой турниру UFC 254, сравнил свои достижения с наследием величайших боксёров-тяжеловесов, писал NEWS.ru.