Далалоян рассказал, чему он учится у Макгрегора

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян заявил, что ему не нравится ирландский боец Конор Макгрегор, у которого он учится, как не быть дебилом. Об этом Далалоян рассказал в программе «50 вопросов» на Premier.

Он мне не нравится. Это человек, у которого я учусь, как не быть дебилом. Что не нравится? Его каждый бой в принципе, отношение к сопернику, — рассказал Далалоян.

Его товарищ по сборной России Никита Нагорный отметил, что ему не нравится пропаганда спиртных напитков в исполнении Макгрегора. При этом примером для себя в спорте Далалоян считает португальского футболиста Криштиану Роналду.

Как сообщалось ранее, бывший боксёр, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал шутку экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова о медали Бастрыкина для Конора Макгрегора. Он попытался оправдать бышего бойца.