Чемпионский бой Михаила Алояна пройдёт 9 декабря в Новосибирске 

https://static.news.ru/photo/0430ec9c-c130-11ea-a740-fa163e074e61_660.jpg Михаил Алоян Фото: aloyan_mikhail_/instagram.com

Генеральный секретарь Федерации бокса России и член исполкома Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) Умар Кремлёв рассказал о следующем поединке чемпиона WBA Gold во втором наилегчайшем весе Михаила Алояна.

Договорились провести 9 декабря бой Михаила Алояна за титул чемпиона мира, — приводит слова Кремлёва пресс-служба Федерации бокса России.

Поединок пройдёт в Новосибирске, там же запланировано проведение 1/16 и 1/8 этапа Кубка мира по боксу в апреле 2021 года.

Ранее российский боксёр Михаил Алоян рассказал, как реагировал на информацию о допинговом скандале в российском спорте накануне Олимпиады-2016, и дал совет всем российским спортсменам, писал NEWS.ru.