Чемпион организации Bellator Рафаэль Ловато завершил карьеру из-за редкой болезни головного мозга — каверномы.
Я мечтал о долгой карьере, но иногда у жизни другой план. Я буду работать, чтобы, может быть, если позволит судьба, когда-то вернуться, а если нет — так тому и быть, —
приводитслова спортсмена ТАСС.
В активе 36-летнего спортсмена, выступавшего в среднем весе, 10 побед и ни одного поражения.
Как сообщал NEWS.ru ранее, французский дзюдоист Тедди Ринер потерпел первое поражение за 10 лет после 154 подряд выигранных схваток.
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