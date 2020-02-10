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Чемпион Ultimate Fighting Championship в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов отправился в США для продолжения подготовки к защите своего титула против американца Тони Фергюсона.

Вылетаю 10 февраля на подготовку в США, спасибо за поддержку, — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции в рамках турнира компании GFC. Бой с Тони Фергюсоном состоится 18 апреля в Бруклине и...