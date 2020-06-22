Российский боец Арман Царукян своим заявлением о 90-95% принимающих допинг бойцов российских промоушенов не оставил равнодушным сообщество ММА. Дошло до того, что ему ответил основатель АСА Майрбек Хасиев, который обвинил в массовом употреблении допинга бойцов UFC. В эксклюзивном интервью NEWS.ru Царукян объяснил свои слова, рассказал, стал ли бы он драться с «нахимиченным» соперником и когда сталкивался с таковыми, объяснил, почему болеет за клуб «Краснодар» и считает, что Хабиб Нурмагомедов продолжит карьеру, а его бывший соперник Ислам Махачев может стать чемпионом UFC. 19 июля Царукян провёдет бой с бразильцем Дави Рамосом на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

«Знакомые летают на игры „Краснодара“ из Москвы»

— Как вы пережили два месяца карантина и где поддерживали форму?

— Поначалу я старался правильно питаться, чтоб не разжираться. У меня хороший двор, где можно заниматься с резиной и скакалками и держать себя в тонусе. Когда пошли послабления, я начал тренироваться в зале и в целом доволен формой.

— До объявления боя с Рамосом у вас было понимание, когда будете драться?

— Вообще я должен был драться в апреле, но за две-три недели объявили карантин, и бой отменился. После этого мне сказали, что бой будет перенесён на июнь или июль, из-за чего я постоянно держал себя в форме и готовился. Менеджеры знали, что я буду драться в этих числах.

— UFC часто сводит бойцов, которые показали одинаковый результат с одним соперником. Какое впечатление на вас произвёл Рамос в бою с Исламом Махачевым?

— Я был ближе к успеху и лучше дрался, чем он. Мне не понравилось, как он бился с Исламом, так как он даже не пытался ничего предпринимать и проигрывал все раунды. В этом бою бразилец ничего не показал, хотя до этого у него были более интересные бои. Я рассчитывал на большее.

Валерий Шарифулин/ТАСС

— Расположение «Бойцовского острова» долго держалось в секрете. Какие положительные и отрицательные моменты от проведения турниров в Абу-Даби вы бы отметили?

— Удобно тем, что почти тот же часовой пояс, не надо далеко лететь, в страну легко получить визу, так что для российских бойцов много плюсов. Минус только в том, что жарко, но в Краснодаре сейчас тоже не особо прохладно. Поэтому расположение острова для нас удобно.

— А как вы будете готовиться к тому, что бои будут проходить ночью, в удобное для американского зрителя время?

— Надо будет просто позже засыпать. Думаю, как-нибудь адаптируемся. Главное подраться, а остальное всё — мелочи. Когда будет бой, адреналин заиграет так, что не останешься сонным.

— Вы носите футболку клуба «Краснодар». Будете ходить на их игры?

— Я не большой фанат «Краснодара», но иногда хожу на матчи. Для этого и купил себе футболку нашего клуба. Не всегда есть время для футбола, так как иногда матчи совпадают с моими вечерними тренировками. Но после возобновления чемпионата планирую посещать игры чаще. Мне интересно смотреть футбол именно на стадионе, а по телевизору не люблю смотреть. Аура трибун намного круче.

— Когда клуб «Краснодар» только создавали, большинство горожан поддерживали «Кубань». Насколько сейчас «Быки» популярны в городе?

— По-моему, весь Краснодар болеет за «Быков» и не только. У меня друзья из Москвы даже прилетают к нам смотреть футбол. Говорят, что нравится им, как играет «Краснодар». Не только люди из нашего города, но со всей России болеют за краснодарский клуб. Им нравится стиль игры команды. Я не очень хорошо разбираюсь в этом виде спорта, но люди говорят, что команда показывает красивый футбол.

— С игроками команды знакомы?

— Да, я знаю Ари, у нас были общие дела, пересекались с другими ребятами.

«Если нет допинг-контроля, люди будут принимать допинг»

— Во время последнего сезона КХЛ вы успели поработать тренером команды «Северсталь». Как попали в хоккей и что дал вам этот опыт?

— Я сем лет занимался хоккеем, знаю этот вид спорта. Когда перешёл в смешанные единоборства, я понимал, как нужно тренироваться хоккеистам. Команде «Северсталь» понравились мои идеи, и они предложили мне стать тренером.

— Недавно вы заявили, что 90% выступающих в России бойцов используют допинг, что вызвало жёсткую ответную реакцию со стороны основателя лиги АСА Майрбека Хасиева. Ожидали, что ваши слова так зацепят людей из индустрии единоборств?

— Мне кажется, что журналисты на конференции неправильно преподнесли ему информацию, что он начал приводить в пример тех, кто никогда не принимал допинг. Я не говорил про всех российских спортсменов. Майрбека Хасиева я очень сильно уважаю, был у них на сборах. Они меня встретили как родного. Конечно, он вправе считать иначе. Я выразил сугубо личное мнение. Что касается его слов о том, что в UFC 90% сидят на допинге, то как они могут сидеть, если в России нет контроля, а в UFC есть. Может быть, за самых известных бойцов платят деньги, чтобы они показывали результат с допингом. Но если нет допинг-контроля, люди будут принимать допинг, а там, где он есть, будут остерегаться, потому что могут попасться. Так, в России не зафиксировано ни одного случая, чтобы поймали на допинге, а в UFC ловят постоянно, выписывают дисквалификации и штрафы.

— Даже звёзд ловят. Джон Джонс попадался несколько раз, несмотря на свой статус.

— А сколько наших российских спортсменов ловили там. Мы можем принять «Милдронат», а их тесты покажут, что мы на допинге. Контроль там есть, причём жёсткий.

— Насколько реальна такая система в будущем в России? Майрбек готов заказывать допинг-тесты, если на это пойдут и другие лиги ММА.

— Я думаю, это будет правильно. Но если он считает, что в UFC все всё равно сидят на допинге и могут всех подкупать, то какой в этом смысл? Это палка о двух концах.

— Когда вы выступали в российских компаниях, в том числе на Дальнем Востоке, сталкивались с бойцами, которые на 100% сидели на допинге?

— Конечно. Я в этом спорте уже шесть лет. Я знаю спортсменов, бываю на сборах. Конечно, я не держу свечку, чтобы называть конкретных спортсменов, но ни один боец мне после этого не написал: «Арман, что за чушь ты про нас несёшь?» Потому что все прекрасно всё знают, а я сказал своё личное мнение. Вы как считаете, в отсутствие контроля люди будут принимать запрещённые препараты?

— Конечно, большинство будет употреблять. Может, кто-то откажется от стероидов из-за вреда здоровью.

— Я профессиональный спортсмен, который выступает в UFC и соблюдает антидопинговые правила организации. Но если мне скажут, что ты можешь делать всё, что захочешь, то я бы делал это, потому что хочу добиться результата.

— С этой целью и создали WADA, чтобы предотвратить повсеместное употребление допинга, а сейчас обмануть систему значительно сложнее.

— Но бывает и такое, что врач пропишет какое-то элементарное лекарство, а оно содержит запрещённый препарат. Поэтому в UFC можно попасться на любой непонятной штуке и нужно быть внимательным.

— Майкл Биспинг отказывался выходить против бойцов, принимающих допинг после того, как его искалечил Витор Белфорт. Вы бы согласились выйти на бой, точно зная, что соперник на допинге?

— Нежелательно выходить на таких условиях, потому что ты знаешь, что он заряжен лучше тебя и может дышать намного дольше. В UFC я даже не задумываюсь над этим вопросом. Если бы я видел, что я технически его намного превосхожу, то принял бы такой бой. Химия же не научит тебя лучше бороться. Она сделает тебя сильнее и выносливее, но ничему не научит. Поэтому если соперник на голову уступает мне в технике, пусть принимает хоть какую химию, это ему ничего не даст.

«Хабиб интригует, чтобы о нём не забывали»

— Недавно Хабиб Нурмагомедов сделал загадочный анонс в Instagram. Как вы считаете, он закончит карьеру и выберет другой путь или мы ещё увидим его в октагоне?

— Я бы хотел, чтобы он подрался ещё пару раз, а не уходил на этом этапе. Пожелаем здоровья его отцу и будем верить, что всё у него наладится, а Хабиб подерётся в сентябре. Но, я думаю, он ещё вернётся, а пока интригует, чтобы о нём не забывали.

— В качестве возможного преемника сына Абдулманап называл как раз Махачева. Вы видите в нём потенциал будущего чемпиона?

— Вполне возможно. У него всё есть для этого. Тем более сейчас он на хорошей победной серии и будет драться только с топовыми бойцами. Так что пара боёв, и, возможно, Ислам подерётся за титул.

— Вы бы хотели провести с ним реванш, и что сделаете по-другому в бою и подготовке, если такая возможность представится?

— В подготовке я бы поменял пару аспектов, а так хотелось бы посмотреть, что поменялось за полтора года, вырос ли я как боец, и попробовать переиграть его стратегически, проведя полный лагерь подготовки.

— Как планируете провести заключительные три недели до боя с Рамосом?

— Я так и буду тренироваться в Краснодаре. План подготовки у меня расписан по дням. За неделю до боя вылечу в Эмираты, а подводку и весогонку буду проходить уже там. Недели мне будет достаточно, чтобы прийти в себя и согнать вес.