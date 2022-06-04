«Будем жить как братья»: тренер сборной России по борьбе — об Украине

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Дзамболат Тедеев

Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев высказался об отношениях между Украиной и Россией. Он считает, что они наладятся, несмотря на спецоперацию, которая в настоящий момент идёт на украинской территории. Слова тренера приводит «Р-Спорт».

Возможно ли восстановление отношений? Я думаю, что время всё лечит. Мы же с немцами тоже воевали, а сегодня общаемся и дружим. Я думаю, что время пройдет, украинский народ все осознает и мы будем жить как братья. Другого выхода нет, — сказал Тедеев.

Он добавил, что для этого сегодня надо, чтобы все в России объединились вокруг президента и поддерживали его позицию.

Военная спецоперация на территории Украины была начата Россией 24 февраля.

3 июня блогер и бывший футболист российской Премьер-лиги Евгений Савин рассказал, что футболист сборной России плакал в трубку от того, что не знает, как дальше жить в связи со спецоперацией.