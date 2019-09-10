Поединок Барбозы и Фелдера был со-главным боем турнира. Бразилец имел преимущество в первых двух раундах, однако судьи раздельным решением отдали победу его сопернику. Наибольшее возмущение команды Барбозы вызвали оценки российского рефери Марии Махмутовой, отдавшей победу американцу со счётом 30:27.

Я считаю, что бой судьи оценили неправильно. Разброс оценок 30:27 в пользу Барбозы и такой же результат в пользу Фелдера говорит об их заблуждении. Мы не можем позволить себе с этим смириться. Бойцы тратят много времени и сил на подготовку и не заслуживают, чтобы такого рода ошибки игнорировались, — приводит слова менеджера Барбозы Алекса Дэвиса MMAFighting.com.