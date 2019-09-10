https://static.news.ru/photo/f2fad7b4-d39e-11e9-a237-fa163e074e61_660.jpg Фото: ufc/vk.com

Американский боец смешанных единоборств (ММА) Тони Фергюсон заявил, что бой россиянина Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье оказался скучным.

Всё лениво и однообразно. Конечно, интересно, как Хабиб борется. Но для меня это было просто скучно, — приводит слова бойца MMAMania.

Фергюсон добавил, что когда он видит такие бои, то ему хочется накрыться одеялом.

7 сентября на турнире UFC 242 россиянин удушающим приёмом победил американца, защитив во второй раз свой титул.

Ранее глава UFC Дэйна Уайт назвал Фергюсона следующим обязательным соперником Нурмагомедова, писал News.ru.