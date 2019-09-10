Американский боец смешанных единоборств (ММА) Тони Фергюсон заявил, что бой россиянина Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье оказался скучным.
Всё лениво и однообразно. Конечно, интересно, как Хабиб борется. Но для меня это было просто скучно, — приводит слова бойца MMAMania.
Фергюсон добавил, что когда он видит такие бои, то ему хочется накрыться одеялом.
7 сентября на турнире UFC 242 россиянин удушающим приёмом победил американца, защитив во второй раз свой титул.
Ранее глава UFC Дэйна Уайт назвал Фергюсона следующим обязательным соперником Нурмагомедова, писал News.ru.