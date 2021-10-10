Борец Абдуллаев проиграл финальную схватку олимпийскому чемпиону

Российский борец греко-римского стиля Назир Абдуллаев завоевал серебряную медаль на чемпионате мира в Осло в весовой категории до 67 кг. В финальной схватке он уступил олимпийскому чемпиону из Ирана Мохаммаду Резе Гераеи.

Иранец старался вывести соперника из равновесия активными передвижениями и за счёт этого добился постановки Абдуллаева в партер. Однако россиянин вернул схватку в стойку и начал выматывать соперника. Во втором периоде Гераеи прошёл в корпус и сделал решающий бросок на 4 балла. После этого Абдуллаев отчаянно атаковал, но смог отыграть лишь 2 балла и уступил со счётом 2:5.

Таким образом, сборная России завершила чемпионат мира по борьбе с четырьмя золотыми медалями.

Как сообщалось ранее, российский борец греко-римского стиля Зураб Гедехаури завоевал серебро на чемпионате мира, который проходит в Осло. Спортсмен, выступающий в весовой категории до 130 кг, в финальной схватке проиграл иранцу Алиакбару Юсофиахмадчали.