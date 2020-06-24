Боксёр Молони потерпел первое поражение в карьере и лишился титула

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В Лас-Вегасе прошёл турнир по профессиональному боксу, организованный крупнейшей промоутерской компанией Top Rank. В главном бою вечера американец Джошуа Франко (17-1-2, 8 КО) по прозвищу Профессор победил по очкам австралийца Эндрю Молони (21-1, 14 КО) и стал чемпионом мира по версии WBA Super во втором наилегчайшем весе.

В первой половине боя Молони имел небольшое преимущество, но постепенно начал уставать от высокого темпа боя. Переломными оказались чемпионски раунды. В 11-м Малони побывал в нокдауне, что в итоге стоило ему чемпионскго пояса и привело к первому в карьере поражению. Судьи отдали победу Франко со счётом 115:112 и 114:113 (двое).

Как писал NEWS.ru, претендент на титул чемпиона UFC бразилец Гилберт Бёрнс призвал удалить экс-чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора в связи с завершением его карьеры.