Бойцы Москвы выиграли командный зачёт Кубка России по ММА

В Нижнем Новгороде прошёл Кубок России по смешанным единоборствам. Победители и финалисты турнира в девяти весовых категориях у мужчин отобрались на чемпионат России — 2022 и выполнили норматив мастера спорта. В командном зачёте победу одержали бойцы из Москвы.

Турнир должен был пройти изначально в Калининграде, но был перенесён из-за эпидемиологической ситуации. Всего в соревнованиях приняли участие около 70 спортсменов не моложе 18 лет.

Обладателями Кубка России стали Дмитрий Панков (до 52,2 кг, Волгоградская обл.), Ильяс Садыков (до 56,7 кг, Омская обл), Роберт Мурадханов (до 61,2 кг, Республика Дагестан), Давид Джибилов (до 65,8 кг, РСО-Алания), Эдуард Чибиров (до 70,3 кг, РСО-Алания), Сагид Курбанов (до 77,1 кг, Санкт-Петербург), Шамиль Гаджимагомедов (до 83,9 кг, Москва), Евгений Котов (до 93 кг, Тверская обл.), Магомед Тучалов (до 120,2 кг, Республика Дагестан).

В командном зачёте первое место заняли спортсмены из Москвы, второе — хозяева соревнований, а замкнули тройку лучших представители Омской области.

Как сообщалось ранее, на проходящем в Казани IX Международном спортивном форуме «Россия — спортивная держава» президент Союза ММА России Радмир Габдуллин и министр спорта Челябинской области Максим Соколов договорились в начале октября провести встречу руководства Международной федерации смешанных единоборств (IMMAF) и руководства Челябинской области по вопросам проведения в 2023 году чемпионата мира по ММА.