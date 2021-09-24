Бой Яна за титул чемпиона UFC отменён из-за травмы Стерлинга

Бой за титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе (до 61,2 кг) между россиянином Петром Яном и американцем Алджамейном Стерлингом отменён. Причиной стала травма шеи, которую 32-летний Стерлинг не может вылечить ещё со времен колледжа, сообщает MMA Fighting.

Поединок россиянина и американца должен был состояться 30 октября в Абу-Даби на турнире UFC 267.

Ян проиграл Стерлингу 7 марта из-за дисквалификации и лишился титула чемпиона UFC. Тогда 28-летний россиянин применил запрещённый приём. Издание не исключает, что 28-летний Ян проведёт бой за временный чемпионский пояс UFC. Его соперником называется американец Кори Сэндхаген.

Ранее стало известно, что Пётр Ян в начале сентября отреагировал на слова Алджемейна Стерлинга о плохой спортивной форме американского бойца. Тот заявил, что пока восстанавливается после повреждения нерва в руке. Россиянин предположил, что Стерлинг хочет сняться с боя.