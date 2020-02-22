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Российский боец UFC, выступающий в полулёгком весе, Зубайра Тухугов (19-4-1) одержал уверенную победу техническим нокаутом в первом раунде над американцем Кевином Агилларом (17-3).

Чеченский боец дрался спокойно и уверенно. Сначала от отправил соперника в нокдаун левым хуком, но позволил подняться, для того, чтобы снова сокрушить правым оверхендом. После этого он взорвался мощной серией ударов и добил соперника уже на настиле.

Как писал NEWS.ru, российский боец Валентин Молдавский одержал победу на турнире Bellator над американцем Хави Айалой единогласным решением судей.