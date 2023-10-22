Боец UFC попросился у Кадырова на войну за Палестину Боец UFC Чимаев попросил Кадырова отправить его сражаться за Палестину

Фото: Louis Grasse/Keystone Press Agency/Global Look Press

Боец UFC Хамзат Чимаев сообщил, что с разрешения главы Чечни Рамзана Кадырова он готов отправиться воевать за Палестину. Свое заявление спортсмен сделал на чеченском языке после победы в бою на турнире UFC 294, сообщает РБК.

Наш национальный лидер, да будет доволен вами Всевышний! При вашей поддержке для меня не проблема драться в октагоне, и если вы дадите свое разрешение, то клянусь, что буду первым, кто отправится туда. Прошу вас, дайте мне оружие и позвольте поехать сражаться за Палестину, — сказал Чимаев.

Спортсмену 29 лет. Он родился в Чечне, в возрасте 18 лет уехал в Швецию и выступал под флагом этой страны. В конце сентября текущего года стало известно, что Чимаев сменил спортивное гражданство и теперь представляет ОАЭ.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров выразил поддержку Палестине. Политик заявил, что против разгоревшейся войны на Ближнем Востоке. В связи с этим Кадыров предложил ввести в сектор Газа чеченских миротворцев.

Также Палестину ранее поддержал экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов. Он опубликовал в своем блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) короткое видео с выдержками из Корана и подписал его тремя эмодзи: флагом Палестины, красным сердцем и двумя поднятыми ладонями.