Боец Олейник назвал маразмом третирование Усика и Ломаченко на Украине

Российский боец UFC, уроженец Харькова Алексей Олейник рассказал о своём отношении к украинским боксёрам Александру Усику и Василию Ломаченко и их критике со стороны части украинского общества.
Если человек хочет положительного: счастья, любви, братства, а за это его деструктивные элементы начинают тренировать, это верх маразма. Я общаюсь с сотнями, тысячами людей, которые выказывают огромное уважение к этим ребятам, и готов сам к нему присоединиться, — рассказал Олейник NEWS.ru.
Также боев отметил, что лишь тонкая прослойка, которая непродолжительное время находится у власти и у рычагов влияния, имеет другую позицию.
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