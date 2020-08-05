Боец лиги ACA Виталий Слипенко стал участником самого яркого боя в андеркарде противостояния Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова. В противостоянии стилей с чеченским борцом Черси Дудаевым он переломил ход непростого боя и вырвал победу за счёт жёстких ударов по корпусу в третьем раунде. После боя, не выходя из клетки, он сделал предложение своей девушке и от нахлынувших эмоций не смог сдержать слёз. В эксклюзивном интервью NEWS.ru он рассказал о переезде в Крым после событий 2014 года на Украине, живущей в условиях войны малой родине и желании перевезти родителей в Россию, а также об идее сделать любимой девушке предложение руки и сердца в прямом эфире вне зависимости от исхода боя.

— Бой с Черси Дудаевым получился очень ярким и очень близким. Ожидали, что судьи отдадут вам предпочтение в поединке с чеченским бойцом?



— Действительно бой был очень непростым, но я люблю такие поединки, когда всё складывается тяжело и надо терпеть. Были сомнения в исходе, но благо судьи не матч по грепплингу судили, а ММА. Мы сразу планировали, что бой надо закончить досрочно, так как при решении судей победа будет его. Но получилось все иначе и в мою пользу!

acamma/vk.com

— Можете ли назвать эту победу самой значимой в карьере в ММА, и какие перспективы она открывает?

— Да, эта победа одна из самых значимых. Как минимум, я теперь в топ — 10 в своей весовой категории в лиге АСА.

— С кем из соперников вашего веса вы мечтаете сразиться?



— Я бы хотел провести следующий бой с бразильцем — Элиасом Силвериу. У него интересный стиль и я бы хотел поработать с ним в стойке.

— Вы сразу задумали сделать предложение девушке в клетке или это была импровизация?



— Я заранее планировал это сделать, вне зависимости от того, выиграю или проиграю. Но меня ждала двойная победа.

— Неужели, если бы вы проиграли бой, всё равно бы сделали предложение публично?



— Да, я бы сделал предложение в любом случае. Я к этому готовился и хотел сделать ей сюрприз. Но я настраивался на победу.

— Как относитесь к реакции в соцсетях на ваш поступок, когда вас высмеяли за слёзы и эмоции?



— Я отношусь спокойно к этому. Мне кажется, что это просто повод, чтобы зацепиться и не более того. Для меня семья превыше всего и, конечно, после сложного боя меня захлестнули эмоции, когда я увидел слёзы моей девушки.

— Как девушка отреагировала на такое необычное предложение?



— Она была и шокирована, и счастлива. Ей было безумно приятно.

— Вы начинали заниматься в единоборствами ещё на Украине. Как события 2014 года изменили вашу жизнь? Сложно ли было решиться на переезд в Россию?



— Да, было сложно оставить свою семью и переехать, но я ни о чём не жалею. Здесь в России у меня много возможностей и перспектив. У меня карьера идёт вверх, я встретил свою будущую жену и друзей, поэтому события того года и переезд сильно изменили мою жизнь.

— Как после этого поддерживаете связь с родными и близкими? Как относитесь к тому, что за шесть лет в вашем родном регионе выросло целое поколение, привыкшее жить в боевых условиях? Когда ожидаете возвращения мира?



— С родителями я всегда на связи. Каждый год они ко мне приезжают в гости и в планах их перевезти сюда. Конечно, мне тяжело от того, что происходит у меня дома и тяжело осознавать, что это всё не скоро закончится. Поколение растёт, сменяется, но большая часть ребят оттуда переезжает кто куда, потому что там нет ни жизни, ни работы, ни понимания дальнейшего будущего.

— Вы общаетесь с выступающим в UFC земляком Никитой Крыловым? Доводилось с ним тренироваться?



— Мы с Никитой знакомы и тренировались несколько раз, но не более того.

— Попробовать силы в ММА решили уже после переезда? Кто посоветовал вам смешанные единоборства?



— Да, после переезда в Крым мне друг предложил выступить в АСВ, и я согласился. Бой провёл успешно и после моя судьба сама определилась.

— Спустя четыре года после дебютного боя в лиге АСВ вы снова вернулись в эту организацию. Что предопределило ваш выбор?



— Это топовая лига в России, высокий уровень организации мероприятий и бойцов. Конечно, когда мне предложили подписать контракт, я согласился без размышлений.

— Помимо GM Gym в Москве где предпочитаете тренироваться? Как относитесь к тому, что всё больше наших бойцов едет набираться опыта в Америку, а в последнее время и в Таиланд?



— Основная моя подготовка проходит в GM GYM, также езжу на спарринги в клуб «Стрела», где собираются топовые бойцы (в частности один из лучших тяжеловесов UFC Александр Волков, — NEWS.ru). Я позитивно отношусь к тренировкам за рубежом, мне кажется, что это полезный опыт для бойцов.