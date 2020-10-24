Боец Джоджуа сломала нос в бою с Маверик

https://static.news.ru/photo/0d2e5574-1611-11eb-8498-fa163e074e61_660.jpg Лиана Джоджуа Фото: instagram.com/likajojua

Боец из Грузии Лиана Джоджуа (8-4) проиграла техническим нокаутом в первом раунде из-за перелома носа американке Миранде Маверик (8-2) на турнире UFC в Абу-Даби.

Соперницы с первых минут пошли в размен, в котором Маверик разбила Лиане лицо и в целом смотрелась мощнее и подвижнее в первом раунде. В перерыве врач не разрешил Лиане продолжать бой из-за сломанного носа.

Как писал NEWS.ru, российский боец лёгкого веса Александр Яковлев проиграл в первом раунде испанцу Хоэлю Альваресу, который заставил его сдаться рычагом локтя.