Боец Джоджуа сломала нос в бою с Маверик

Боец из Грузии Лиана Джоджуа (8-4) проиграла техническим нокаутом в первом раунде из-за перелома носа американке Миранде Маверик (8-2) на турнире UFC в Абу-Даби.
Соперницы с первых минут пошли в размен, в котором Маверик разбила Лиане лицо и в целом смотрелась мощнее и подвижнее в первом раунде. В перерыве врач не разрешил Лиане продолжать бой из-за сломанного носа.
Как писал NEWS.ru, российский боец лёгкого веса Александр Яковлев проиграл в первом раунде испанцу Хоэлю Альваресу, который заставил его сдаться рычагом локтя.