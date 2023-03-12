Безвольный Ян и доминирующий Волков: как прошел UFC Fight Night 221 В рамках турнира UFC российские бойцы показали диаметрально разные выступления

Фото: Louis Grasse/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мераб Двалишвили бьет Петра Яна в их бою в легчайшем весе во время турнира UFC Fight Night

В ночь на 12 марта в США состоялся турнир UFC Fight Night 221, в рамках которого выступили четыре представителя России. Александр Волков и Никита Крылов уничтожили своих соперников в первом раунде, а Пётр Ян и Саид Нурмагомедов потерпели поражения. Подробности в материале NEWS.ru

Отняли победу

Конечно, основное внимание на турнире приковывали два главных поединка, а выступлениям Саида Нурмагомедова и Никиты Крылова его досталось меньше. Хотя оба находятся в организации на хорошем счету.

Саид — не родственник большой семьи Хабиба Нурмагомедова, он является представителем ударной техники. Поединок против Джонатана Мартинеса россиянин начал в высоком темпе и с обилием красивых ударов ногами по всем «этажам» соперника. Второй раунд также стартовал с активных действий россиянина, но затем он зачем-то совершил проход в ноги сопернику, ухудшив себе позицию, пропустив немало ударов и затратив много сил.

Фото: Zuma/ТАСС Саид Нурмагомедов

В заключительном раунде Нурмагомедов совершил удачный перевод. В течение трёх минут он накидывал удары и пытался «закрыть» руки в удушающем приёме. Мартинес каким-то чудом вывернулся и прижал Саида к сетке, накидывая лёгкие удары. Однако судьям этих аргументов хватило, чтобы отдать победу американцу.

Сильнее Супермена

Следующим в октагоне появился Никита Крылов, который должен был подраться с Райаном Спэнном по прозвищу Супермен ещё две недели назад. Но россиянин отравился в день встречи, и бой перенесли. Чтобы не изматывать бойцов весогонкой, поединок было решено провести в промежуточном весе.

Как обычно и бывает в боях Никиты, уровень интриги и обоюдной опасности просто зашкаливал. Спэнн уже с первых секунд попытался нокаутировать Крылова, а далее встреча перешла в партер. В нём соперники по очереди выходили на активные позиции, но без существенной выгоды для себя.

Завершился поединок после неудачного броска американца. Едва он скинул Шахтёра со спины и пошёл бить, оказавшись сверху, как Крылов молниеносной реакцией зажал руку и голову Спэнна в «треугольник». Хватка оказалась железной, и американский Супермен проиграл.

Отметим, что западные СМИ упорно называли Крылова украинцем, поэтому после эмоциональной победы Никита обратился к местной публике.

USA! USA! Ну что теперь? Россия! Россия! — крикнул Крылов.

Никита вышел на серию из трёх побед над сильными соперниками, и следующий поединок россиянина может носить статус претендентского.

Доминирующий Волков

Казалось, что Александр Волков получил самого неудобного соперника из возможных. Однако бывший чемпион M-1 и Bellator удивил всех и прежде всего своего оппонента Александра Романова. Представитель Молдавии с первых секунд попытался перевести поединок в привычную для себя стихию вольной борьбы.

Романов нанёс только один удар, и начал цепляться за ногу Волкова. Драго даже ухом не повел, не только легко отбившись от атак, но и напихав своему тёзке «банок» в голову. В итоге Романов отчаянно бросился в ноги, не рассчитав дистанцию. Россиянин оказался сверху и добил соперника боковым ударами.

Разочаровавший Ян

Бывший чемпион UFC Пётр Ян своими предыдущими боями заслужил прозвище Беспощадный, но в ночь на 12 марта он выглядел совершенно беспомощным. Принципиальное противостояние с грузином Мерабом Двалишвили россиянин полностью провалил.

Никогда в карьере Ян не выглядел настолько плохо. Уроженец Омска провёл не слишком яркий первый раунд, испортив его своим неудачным проходом. Однако эта картина свойственна боям Петра, который превращается в сметающую всё на своём пути машину в конце боя.

На этот раз преображения не случилось. Более того, создалось впечатление, что россиянин повредил правую руку, потому что оставшуюся часть встречи он провёл в правосторонней стойке, вкладывая силу только в удары слева. Двалишвили же было уже не остановить.

«Односторонний», по словам Яна, грузин по всем статистическим показателям превзошёл бывшего чемпиона UFC. Двалишвили перебил россиянина с рук, ног, был активнее в клинче и три раза перевёл в партер. Итоговый разгром на судейских карточках стал закономерным итогом боя. Свой лучший удар Пётр нанес во время взвешивания.

Ян заработал денег. У него нет того огня, который был раньше. Он тренируется в комфорте со всеми удобствами. Его менеджер Саят Абдрахманов никуда не отпускает Петра, морально грузит и тянет в Таиланд всю дорогу. Жена, дети, друзья — это отдых, а не сборы. Зачем везде их с собой таскать и тратить деньги на всех, мешая сборам, — рассуждает старший тренер сборной Москвы Союза ММА России Магомед Магомедов.

Если ранее можно было ссылаться на неадекватную работу судей на поединках Петра и говорить, что у Беспомощного наступила небольшая чёрная полоса, сейчас стало очевидно, что карьера омича находится в штопоре и близка к концу.

После судейских «подстав» россиянина хотя бы поддерживали на Родине, но сейчас на него будут смотреть как на переоцененного бойца. Все чемпионские амбиции Ян уже похоронил, и не факт, что он продолжит карьеру.

Результаты боев UFC Fight Night 221

Мераб Двалишвили (16-4, Грузия) победил Петра Яна (16-5, Россия) единогласным решением судей.

Александр Волков (36-10, Россия) победил Александра Романова (16-2, Молдавия) нокаутом в первом раунде.

Никита Крылов (30-9, Россия) победил Райана Спэнна (21-8, США) сабмишном в первом раунде.

Джонатан Мартинез (18-4, США) победил Саида Нурмагомедова (17-3, Россия) единогласным решением судей.