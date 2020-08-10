Асакура стал чемпионом RIZIN, жёстко добив соперника ногами на земле

https://static.news.ru/photo/952d3792-dafc-11ea-ae66-fa163e074e61_660.jpg Кай Асакура Фото: Kai Asakura/Instagram

Японский боец Кай Асакура (15-2) на турнире RIZIN 23 в Йокогаме завоевал титул чемпиона организации в легчайшем весе, победив техническим нокаутом в первом раунде соотечественника Хиромасу Оугикубо (20-5-2).

Асакура в концовке первого раунда потряс соперника ударом коленом, а затем начал добивать на земле сначала ударами руками, а затем и ногами, что не запрещено правилами RIZIN. Рефери остановил поединок за 29 секунд до конца раунда.

В соглавном бою вечера в легчайшем весе Юки Мотойя победил удушением гильотиной в третьем раунде Мамору Уои. RIZIN провела два турнира подряд в Йокогаме впервые после начала пандемии коронавируса и в присутствии зрителей на трибунах.

Как писал NEWS.ru, выставочный поединок двух легендарных боксёров 54-летнего Майка Тайсона и 51-летнего Роя Джонса, который должен был состояться 12 сентября, будет перенесён на 29 ноября.