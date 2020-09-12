Арчулета стал чемпионом Bellator в наилегчайшем весе

Американский боец Хуан Арчулета (25–2) победил единогласным решением судей соотечественника Патрика Микса (13–1) и завоевал вакантный пояс Bellator в легчайшем весе на турнире в американском Анкасвилле.
По итогам упорного пятираундового боя все судьи отдали победу Арчулете со счётом 49:46 и 48:47 (двое).
В соглавном бою вечера экс-претендент на чемпионский титул UFC американец Джон Фитч провёл заключительный бой в своей долгой карьере, уступив защемлением пятки во втором раунде бразильцу Нейману Грейси.
Как сообщал NEWS.ru, Мишель Уотерсон победила раздельным решением судей Анджелу Хилл в главном бою вечера турнира UFC в Лас-Вегасе.
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