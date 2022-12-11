Анкалаев свел вничью титульный бой на турнире UFC в Лас-Вегасе Анкалаев и Блахович свели вничью титульный бой на турнире UFC 282 в Лас-Вегасе

Фото: John Locher/AP/TASS

Поединок между российским бойцом Магомедом Анкалаевым (справа) и поляком Яном Блаховичем (слева)

Российский боец смешанного стиля Магомед Анкалаев свел вничью бой с поляком Яном Блаховичем на турнире UFC 282 В Лас-Вегасе (Невада). Это был титульный поединок за вакантный пояс в полутяжелом весе.

По итогам поединка раздельным решением судей была назначена ничья (48-47 в пользу Блаховича, 48-46 в пользу Анкалаева, 47-47).

После боя Анкалаев заявил, что выиграл поединок и не понимает, почему ему не отдали пояс. С ним согласился и Блахович, призвавший отдать пояс россиянину.

В активе 30-летнего Анкалаева теперь 19 побед, одна ничья и одно поражение. 39-летний Блахович также первый бой в карьере свел вничью, у него 29 побед и девять поражений.

Это лишь пятый случай в истории UFC, когда в титульном поединке была зафиксирована ничья: ранее это случалось в боях Каоло Уно и Би Джея Пенна в 2001 году на UFC 34 (легкий вес), Фрэнки Эдгара и Грэя Мэйнарда в 2011 году на UFC 125 (легкий вес), Тайрона Вудли и Стивена Томпсона в 2016 году на UFC 205 (полусредний вес) и Дейвисона Фигередо и Брендон Морено в декабре 2020 года на UFC 256 (наилегчайший вес).

19 ноября россиянин Усман Нурмагомедов стал чемпионом Bellator в легком весе.